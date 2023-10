Mélin: quelle vision pour le cœur du village ?

L’occasion de découvrir la vision à 20 ans pour le territoire ayant pour objectifs d’améliorer la qualité des espaces publics, d’étoffer le réseau de sentiers et d’orienter le devenir des terrains encore disponibles à l’habitat. Un atelier de réflexions à ce sujet avait eu lieu l’année dernière avec des citoyens. Le bureau d’étude SENS a maintenant finalisé le schéma stratégique, proposant donc la vision à 20 ans.

Les participants pourront poser leurs questions et apporter des suggestions sur ce schéma. À la suite de la réunion, il sera possible de télécharger les documents et chacun aura 15 jours pour émettre ses remarques au service urbanisme. Quoi qu’il en soit, il y aura donc du monde lors de cette réunion, avec un certain émoi dans le chef de certains. Comme par exemple pour le Mélinois exilé à Monaco Frédéric Cauderlier, ex-RTL, qui était aussi passé par le cabinet de Charles Michel comme porte-parole lorsque ce dernier était Premier ministre et passé comme conseiller spécial auprès du Ministre d’État de Monaco, devenu aussi le nouveau rédacteur en chef de TVMonaco. Frédéric Cauderlier a donc posté sur X (ex-Twitter) le texte suivant: "Ami.e.s de Mélin, le @MR_officiel de Jodoigne envisagerait un lotissement de 20 maisons au cœur du village historique classé de Mélin ! Réunion importante à la commune le 5 octobre 19:30 à l’hôtel de ville !" taguant ensuite Mathieu Michel et Jean-Paul Wahl avant d’ajouter le hashtag "MobilisationFaceAuBeton".

Qualité village Mélin a par ailleurs publié une communication importante: "Cette réunion est très importante pour l’avenir du village… Ce Schéma stratégique est censé remplacer le Schéma d’orientation local pour le centre du village qui était en cours d’élaboration et que nous espérions voir enfin aboutir. Les autorités communales ces derniers temps nous laissaient percevoir des difficultés mais nous n’imaginions pas un abandon pur et simple de ce SOL outil légal important pour la préservation du caractère de notre village. C’est un coup dur pour nous qui souhaitons une élaboration avec une réelle participation citoyenne et des décisions sans précipitation. Ce Schéma stratégique n’est pas qu’un changement de nom ! Ce serait un document avec des recommandations qui pourront inspirer les décisions de la commune mais il ne sera qu’un document indicatif sans cadre légal. Nous avons reçu de la commune des premières informations sur le contenu de ce schéma. Il y est notamment question de l’aménagement de la Place et du cadre pour le projet d’un lotissement d’environ 20 maisons près de la Ferme du Tilleul, rue de la Maison du Bois."

La réunion s’annonce animée.