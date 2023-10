Jodoigne et Orp-Jauche : huit méritants culturels dont un absent

Cérémonie bien pensée et relativement bien orchestrée à la chapelle Notre-Dame du Marché, ce vendredi 29 septembre 2023, par le Centre culturel de Jodoigne et d’Orp-Jauche. Les petits couacs de dernière minute n’ont entamé ni les enthousiasmes ni la bonne humeur. C’était une bonne idée de laisser la parole aux huit lauréats via la vidéo. Sur trois écrans, en quelque trois minutes d’images, chacun a pu se présenter. Se sont succédé Francine Balate (artiste peintre et ancien professeur au Cepes), Mireille Étienne (présidente du Cercle historique de Jodoigne), Patricia Fontaine (auteure), José Bauwin (grand bailli de la confrérie de la tarte au fromage), Pascal Johannes (photographe), Adelin Hanquin (président de la Fédération musicale du Brabant wallon), Gaspar Leclère (directeur des Baladins du Miroir) et Guillaume Vierset (musicien). Chaque lauréat a pu monter sur la scène pour recevoir des mains d’Hugues Ghenne, bourgmestre d’Orp-Jauche, ou de Jean-Luc Meurice, bourgmestre de Jodoigne, un portrait caricaturé ou un dessin encadré ainsi qu’une plaquette ouvragée. Au micro, ils ont tous exprimé leurs remerciements tout en évoquant ce qui fait l’essence même de leur activité et leur motivation: le plaisir de transmettre, de partager et de découvrir l’autre. Guillaume Vierset, étant absent (il était en spectacle à Liège), il pourra récupérer son mérite plus tard. Il recevra également les applaudissements du public en images et son: une courte vidéo a été tournée à son intention quand son nom a été cité.