Jodoigne : le Cercle historique s’installe au château Pastur

Étaient au rendez-vous du déménagement, la présidente bien sûr, mais également Bernadette Ruelle, administratrice, Claude Hiernaux, trésorier, Jérôme Moens, secrétaire, ainsi que l’historien local Daniel Goffin. Ce dernier se réjouit de l’emménagement: "Mon épouse et moi allons pouvoir être plus à l’aise dans notre maison de Saint-Remy-Geest, sourit Daniel. Cela fait des décennies que, passionné de généalogie et d’histoire, je collectionne les pièces rares. Deux de nos caves en sont pleines. Un ou deux exemples: les recueils de lois et d’arrêtés de notre pays dont la collection débute en 1797 et se termine en 1900. J’irai aussi déposer dans le nouveau local du cercle la documentation relative aux élections du passé, village par village, et notamment bon nombre de tracts."

Daniel Goffin est intarissable sur le sujet, mais Bernadette Ruelle tient à préciser: "Daniel est un véritable historien, dit-elle, et nous savons que sa documentation est précieuse. Ce n’est hélas pas le cas d’autres personnes bien intentionnées qui veulent nous léguer des caisses de livres des années 1960 ou 1970, notamment des romans en livres de poche. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les pièces rares liées à l’histoire de la région."

Mireille Étienne soutient le raisonnement en montrant dans son cadre le tout premier diplôme décerné en 1920 à l’École normale de la place Lodewijckx. "Un don de la famille de Madame Irène Tulkens, révèle la présidente. C’est de genre de documents que nous conservons et mettrons en valeur."

Pas de permanence mais des rendez-vous

Si, dans un premier temps, le Cercle historique de Jodoigne avait eu l’idée d’installer une permanence au château Pastur, il préfère désormais ouvrir ses portes uniquement sur rendez-vous. Les étudiants et les historiens amateurs ou professionnels pourront alors s’adresser aux membres du cercle dont les numéros de téléphone figurent ci-dessous.

Cercle historique de Jodoigne: Mireille Étienne, (010 84 01 35), Bernadette Ruelle (0476 94 93 81), Claude Hiernaux (0474 44 10 11), Jérôme Moens (0478 22 12 81).