Zone BW Est : la police ouvre ses portes… 10 ans plus tard

Ce dimanche 1er octobre, la zone de police Brabant wallon Est ouvrira ses portes au public, de 10 à 17 h. Déjà un événement en soi, vu que plus rien n’avait été organisé depuis un moment. "Dix ans, faute de moyens, précise la cheffe de corps Pier’Ann Bastogne. Après le Covid, on a mis des choses en place et ce sera l’occasion de présenter notre action: aussi bien au niveau de la prévention routière que de la prévention contre les cambriolages, des partenariats avec d’autres acteurs et autres."