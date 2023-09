Brabant wallon Est: la campagne betteravière est lancée, prudence sur les routes !

Généralement, les agriculteurs se rendent deux fois par saison betteravière à Tirlemont, en début et en fin de campagne, soit en camion soit en tracteur. Certains récupèrent également les pulpes pour leur bétail plus tard dans la saison. Conséquence, fin septembre et début octobre: plus de camions et des tracteurs en nombre sur les routes régionales. Il est dès lors demandé aux automobilistes de faire preuve de patience quand un charroi lourd les précède.