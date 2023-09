Jodoigne : marcher et pédaler pour les enfants de Haïti

Depuis, plusieurs projets ont été initiés en matière de sanitaires, de nourriture, ou encore d’accès à l’eau potable, et "une école a aussi été créée au sein de l’orphelinat. Cette école est ouverte aussi aux enfants du quartier en maternelle et en primaire. Nous venons aussi en aide aux élèves qui sont en secondaire avec un but bien précis, qu’ils aient un diplôme pour avoir ensuite une vie confortable plus tard, même s’il faut relativiser le mot quand on habite là !"

À côté de cela, outre les actions organisées pour réunir des fonds, un parrainage pour l’école a été mis en place. "L’orphelinat compte 35 enfants, ce n’est pas un grand mais on ne sait pas faire plus avec l’infrastructure. J’y vais en principe deux fois par an mais avec le Covid cela a été impossible et depuis, la situation est assez dangereuse et compliquée. Il y a des gangs, il y a des kidnappings, des meurtres… Les enfants ne sortent pas certains jours vu les risques… Et puis, les prix ont flambé…"

D’où l’importance de trouver encore et encore des fonds, c’est pourquoi l’ASBL organise une marche et parcours en VTT ce dimanche 24 septembre au départ du terrain de football de Jodoigne, chaussée de Tirlemont. Les départs libres sont donnés dès 8 h. Pour le VTT, trois parcours: 25, 35 et 55 km. Pour la marche, 5 et 10 km.

0477 67 77 39, janssendidier@yahoo.fr.