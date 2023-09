Expo à la bibliothèque de Jodoigne : ne pas gober la propagande de guerre

Ces dix principes, le visiteur de l’exposition les retrouve sur trente panneaux et une surface de quelque 120 m2, du sous-sol au premier étage de la bibliothèque. Comme l’explique Monique Mertens, l’idée n’est pas ici de prendre parti ni de départager le vrai du faux, mais de montrer que ce sont toujours les mêmes arguments qui sont repris au fil du temps, quel que soit le pays qui les utilise: diabolisation et responsabilité de l’adversaire, atrocités ennemies, pertes énormes du camp adverse, caractère sacré et noblesse de la cause défendue, etc. Bien entendu, les opposants sont des traîtres qui méritent un dur châtiment.

L’affiche est privilégiée dans un premier temps, puis ce sera l’image déformée (Winston Churchill présenté comme un monstre capitaliste, cigare à la bouche et mitraillette dans les mains). A contrario, durant la Première Guerre mondiale, le soldat allemand est un bon samaritain qui partage sa gamelle avec les pauvres enfants du pays conquis.

Monique Mertens: "Nous avons la chance de bénéficier d’un créneau, jusqu’à la fin du mois de septembre, pour garder cette exposition itinérante sur le territoire jodoignois, car en octobre elle fera le tour de la France. Les écoles aussi s’y intéressent. Il est prévu que l’athénée de Jodoigne, en fin d’année, la présente dans ses locaux."

"Résister à la propagande de guerre", à la bibliothèque de Jodoigne, rue du Château, 13, jusqu’au jeudi 28 septembre. Le mardi et le mercredi de 11h à 17 h, le jeudi de 9h à 15 h, le vendredi de 11h à 19h et le samedi de 9h à 15 h. Renseignements: Monique Mertens (010 81 02 61).