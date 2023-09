Jodoigne : un magicien parmi les jubilaires mis à l’honneur

Dans ces 37 couples, un seul fête cette année ses noces de brillant (65 ans de mariage), 6 autres leurs noces de diamant (60 ans), 14 couples leurs noces d’or (50 ans) et 16 couples leurs noces d’argent (25 ans).

Parmi les 37 couples, on trouvait notamment Françoise Van Campenhout et Jean Champenois (noces de diamant), tous deux bien connus à Jodoigne: Madame a vu passer dans sa classe une bonne partie des membres de l’actuel collège communal quand elle était institutrice à l’institut de la Providence ; quant à Monsieur, qui était aussi dans l’enseignement, comme éducateur et économe, c’était également un magicien connu et reconnu.

"La magie m’a énormément appris, plus que l’enseignement, indiquait-il ce week-end. Je crois pouvoir dire qu’à mon époque, je suis celui qui a fait le plus de spectacles en Belgique ! Mes spécialités ? La magie de scène et le close-up, en passant de table en table pour animer. J’ai également eu trois colombes blanches pour réaliser mes tours, elles sont d’ailleurs toujours vivantes, après 23 années…"

Lors de la réception, Jean Champenois n’a pas manqué de faire apparaître et disparaître quelques objets, non sans oublier de montrer ses dés qu’il emporte partout là où il va: "Je les ai toujours avec moi, l’occasion de faire quelques tours qui marchent toujours très bien !" S’il apprécie encore de faire ces petits tours en petit comité, il ne présente plus de spectacles: "Les cinq derniers ont été réalisés entre les deux confinements. Mais depuis, mes jambes me font souffrir et j’ai du mal à tenir trop longtemps debout. Je pense que je ne ferai plus de spectacles…"

Françoise Van Campenhout et Jean Champenois et se sont rencontrés lors d’une réunion d’enseignants en 1962 et se sont mariés l’année suivante. Leur fils est professeur de sciences et de mathématiques à l’institut Saint-Albert.