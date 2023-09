Jodoigne : de nouvelles balustrades pour les deux ponts qui enjambent la Gette

La Ville de Jodoigne vient de faire remplacer les balustrades des deux ponts qui enjambent la Gette (avenue des Déportés – chaussée de Wavre ; et rue Entre Deux-Ponts) à Jodoigne. Entièrement à charge de la Ville, ces travaux ont été réalisés par l’adjudicataire, la SPRL Verhulst SPRL, pour un montant de 32 484 € TVAC (21%). Ce remplacement "était plus que nécessaire, vu l’état des anciennes balustrades", souligne le bourgmestre, Jean-Luc Meurice. Qui ajoute que "les nouvelles balustrades ont des barreaux moins espacés", ce qui constitue un plus pour la sécurité . "Il est prévu aussi de modifier les barres le long de la Gette, cela sera réalisé ultérieurement par les services communaux."