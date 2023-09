Jodoigne : succès pour les Rendez-vous de l’emploi

Le programme était vaste et riche, comme le souligne Dominique Evrard, du plan de cohésion sociale: "Il y avait des séances info et des ateliers pour aider dans la recherche d’emploi. C’est toujours intéressant d’optimiser ses chances et donc de connaître les trucs et astuces pour rédiger son CV et sa lettre de motivation. Il a été expliqué comment faire son CV en ligne avec Mon Profil sur leforem.be, mais aussi les droits et obligations avec une sensibilisation à la création d’une entreprise sans oublier les multiples ateliers d’aide en recherche d’emploi et orientation".

Pour la seconde année, un atelier "estime de soi" était proposé et, une première, un relooking: "Une personne proposait des séances de 15 minutes pour conseiller sur la tenue, la coiffure, le maquillage, tous les détails pour se donner un maximum de chances de séduire l’employeur à engager la personne".

Les retours sont en tout cas positifs, la salle était particulièrement bien remplie et les échanges ont été nombreux et positifs. "Nous avions bien entendu des demandeurs d’emploi, mais pas seulement. On constate aussi pas mal de gens désireux de donner une nouvelle tournure à leur carrière professionnelle et qui prenaient donc les informations pour se relancer dans la vie, autrement."

Un autre constat, l’assemblée était variée et on ne peut pas cibler une tranche d’âge particulière du côté des visiteurs: "Il y avait des jeunes, des moins jeunes et des personnes d’un certain âge, vraiment donc de tout. Nous n’avions pas ciblé un public particulier. Mais on a bien ressenti une envie de se renseigner et des employeurs ou formateurs satisfaits des échanges. Nous sommes heureux en tout cas d’avoir pu réunir tous ces partenaires pour proposer cette activité".