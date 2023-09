Coup de couteau au centre Fedasil de Jodoigne: 12 mois de prison avec sursis partiel

En réalité, des témoins le virent se diriger, deux couteaux de cuisine en mains, vers la victime qui fut aussitôt amenée à la clinique de Tirlemont où, deux heures après les faits, le médecin responsable des soins intensifs déclara que les jours de la victime n’étaient pas en danger. Voilà qui confirmait le procès-verbal initial de la police selon lequel il s’agissait de blessures superficielles.

Une victime "miraculée"

Il n’empêche. À l’audience correctionnelle nivelloise du 4 septembre dernier, la substitute du procureur du roi Stéphanie Bonté défendit la thèse de la tentative "évidente" de meurtre. La lésion du thorax est proche des organes vitaux, cœur, poumons, veines. Elle requit cinq ans de prison dont la moitié au moins ferme. "La victime est passée par le chas de l’aiguille et on a été à un cheveu de la cour d’assises. Le légiste nous a dit qu’elle était miraculée."

L’avocate Célia Dierick était d’un autre avis. "On n’a pas de constatations objectives certaines, on tire des conclusions, on interprète. Il faut des éléments de preuve pour emporter la conviction du tribunal au-delà de tout doute raisonnable." Elle plaida l’acquittement ou, à titre subsidiaire, un sursis simple. "Mon client a vécu l’enlèvement de son frère par les talibans. Il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique."

Le tribunal s’est montré sensible à cette argumentation. Le jugement fait état d’un parcours de vie difficile pour un prévenu victime, dans sa prime jeunesse, de violences de la part des talibans. Vu le caractère superficiel des blessures, il considère qu’il n’était pas animé d’intentions homicides. La prévention de tentative de meurtre est donc requalifiée en coups et blessures volontaires: 12 mois de prison avec sursis.