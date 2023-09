Jodoigne : quand Éros devient boutique de prêt-à-porter

Mais comment Armelle est-elle venue à passer de la déco au prêt-à-porter ?

"Nous disposions, mon compagnon et moi, de cet espace de 150 m2 en plein centre de Jodoigne. Et comme “La Renommée” vient de fermer ses portes, nous pensions qu’il y avait là une vraie opportunité à saisir. En outre, les premiers contacts avec les responsables de la chaîne de boutiques “Éros” étant favorables, nous avons foncé, d’autant que nous ne voulions pas de franchise."

Comment définirait-elle le nouveau commerce ? "Un magasin tendance présentant des prix doux particulièrement attractifs, répond cette ingénieure en gestion bancaire, qui n’est pas née de la dernière pluie. On y trouve aussi bien du prêt-à-porter que des accessoires, comme des bijoux, des ceintures, des foulards ou encore des sacs à main."

Comment va-t-elle se couper en deux entre Éros et Jackson, elle qui est la sensibilité féminine de la nouvelle boutique ? "D’abord, je vais être aidée par Esther Vandendaele, qui a déjà un petit parcours dans le prêt-à-porter et que je sens très motivée. Mais il n’est pas exclu que qu’ici peu, nous cherchions, Joël et moi, à étoffer notre équipe. Tout dépendra des prochains mois. Mais je suis confiante: les premiers retours des clients, depuis l’ouverture le 24 août dernier, ont été fort positifs, et nous repartons de l’avant en étant plus motivés que jamais."