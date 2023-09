Le Jodoigne Basket Club (70 ans) mis à l’honneur ce mercredi soir lors de la remise des mérites sportifs

La Ville de Jodoigne proposait ce mercredi sa traditionnelle soirée des mérites sportifs, mettant à l’honneur comme chaque fois différents sports et sportifs, tant au niveau individuel que collectif, classiques et innovants, mais aussi les personnes participant à l’organisation des activités sportives. "Il s’agit probablement de la dernière fois que cette cérémonie est organisée à la salle Côté Court, a indiqué le bourgmestre, Jean-Luc Meurice. En 2024, nous aurons le plaisir de vous accueillir dans un nouveau lieu dédié au sport, non seulement pour la cérémonie des mérites sportifs, mais aussi pour la reprise des cours de sport, après une longue délocalisation qui touche à sa fin. Nous tenons à ce propos à encore une fois féliciter les responsables de tous les clubs jodoignois qui ont dû pendant plus de 7 ans trouver des solutions, nouveaux terrains et lieux d’entraînement, dans des conditions parfois difficiles, mais qui n’ont jamais baissé les bras et voient à présent leur ténacité récompensée !"