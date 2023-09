Jodoigne: le potager du Crabe s’ouvre à tous, ce samedi 16 septembre

La journée sera émaillée d’ateliers, de démonstrations, de quiz, de découvertes et de balades didactiques, et surtout de communication et d’échange. Il sera possible de se faire une meilleure idée de l’alimentation durable et de la biodiversité. Car le programme comprend également le pressage de pommes, la visite du potager et du verger (visite guidée à 14 h), le bienfait des plantes sauvages via le sentier didactique, des ateliers pour savoir comment réaliser du purin et même un concours intitulé "Question pour un potimarron". Comme de coutume au Crabe, en plus de la vente des légumes bio et d’une exposition de photographies, les nouveautés seront au programme. "Nous proposerons bientôt des stages et des animations pour enfants et pour adultes, conclut Virginie Detienne. Et pour parfaire la convivialité de la journée, un bar et un food truck permettront de se sustenter et de refaire le monde autour d’un verre."

Ajoutons que le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne et le Centre culturel de Jodoigne et Orp-Jauche se sont associés pour clôturer la journée (à 20 h) par une séance de cinéma en plein air, avec la projection du film La Petite Bande.

Château des Cailloux, chaussée de Hannut, 129, à Jodoigne. Pour tout renseignement complémentaire: 010 81 40 50,www.crabe.be.