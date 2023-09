Jodoigne : jeune, belge et prêtre en col romain

Mais qui est le père Alexandre ? "Je suis un amoureux de Dieu. Il existe, il m’habite intérieurement, sa présence en moi, c’est mon bonheur. Comment l’Église peut-elle répondre au monde actuel ? Simplement en aimant les gens. J’aime beaucoup la première rencontre, le contact immédiat. Avant de parler de Dieu, c’est important pour moi d’avoir une amitié avec quelqu’un. Après seulement viennent les questions, et les gens en ont à mon égard et au sujet de l’église et de Dieu. Là, on y répond comme on peut. Ma position n’est jamais figée, cela part de l’expérience personnelle, je ne suis pas là pour apporter une réponse ex cathedra mais pour expliquer certaines positions de l’Église. Elle a des règles, qui me disent quelque chose qui vient de Dieu. Quand on comprend les règles, elles nous habitent et offrent cette liberté qui est essentielle. Je suis aussi conscient qu’avant, l’Église était toute-puissante, on allait vers elle, alors que maintenant, le prêtre doit aller vers les gens…

Quand les gens sont compris, ils s’ouvrent, on partage, ils se sentent acceptés et voient que je peux les comprendre. On vit dès lors quelque chose de commun, des liens s’établissent. On parle de choses essentielles, et je peux passer un message qui me tient à cœur, et je sais qu’ils se disent que si cela peut me nourrir moi, cela peut les nourrir eux !"

Se sent-il porteur de la Bonne Nouvelle ? "Je suis plutôt là pour apporter du soutien, et vivre la réalité avec les gens que je rencontre."

Le père Alexandre porte le col romain, ce qui attire souvent le regard… "Oui, porter l’habit, j’ai fait ce choix. Cela rappelle la présence de Dieu, du Christ. Sans doute se dit-on parfois quand on me voit: “Il est jeune, il est prêtre, il y a là quelque chose d’anormal…” Derrière ces regards, il y a aussi sans doute les soucis qu’a pu connaître l’Église en matière de pédophilie… Mais bon, j’essaie de briser les appréhensions que certains peuvent avoir face à l’Église."

Le père Alexandre dit apprécier sa présence à Jodoigne. "Je suis familier de la mentalité du BW, j’aime ce côté proximité avec les gens, un côté humain que j’apprécie. Jodoigne est un pôle fort dans la région, pour l’Église. Je pense que le choix de l’évêque avec l’accord du père Simon, le doyen, est de donner un peu de dynamisme avec un jeune prêtre belge. L’Église veille à en placer un dans chaque pôle, et qu’il soit accompagné d’un prêtre expérimenté. Ici à Jodoigne, j’ai un travail de coopération avec le doyen, qui reste très discret et me laisse faire beaucoup de choses. C’est un peu mon bouclier, car dans mon travail, je suis assez indépendant."

Il aime à dire qu’ "accompagner les gens fait partie de ma vie de Foi. Ils me nourrissent moi-même." Il aime aussi deux citations de saint Augustin: "Aime et fais ce que tu veux" et "Aime et montre-le par ta vie". "Cela résume bien les choses, conclut-il. L’amour n’est pas tout et n’importe quoi."