Jodoigne : du sable coloré pour honorer Michel Colin

"Pour réaliser ce tapis, enchaîne Marie-Ghislaine Losseau, nous avons monté des cadres en bois et prévu des formes dans lesquelles est venu s’étaler du sable de toutes les couleurs: bleu outremer, jaune, rouge fluo et vert émeraude."

Marie Coppens: "Samedi et dimanche, des familles et de jeunes enfants, à partir de sept ou huit ans, sont venus nous donner un coup de main. On peut vraiment parler d’une œuvre collective, car chacun donnait à son carré les formes et les couleurs qu’il voulait."

Les enfants étaient particulièrement à la fête tout au long du week-end. Thiago, en dernière maternelle, n’a pas eu besoin de longues explications pour se mettre au travail. Il a réalisé son carré tout seul, non sans fierté, et le regard de sa maman, quand il a eu fini, était le plus beau des compliments.

La grande fresque collective d’hommage à Michel Colin peut encore être admirée à la chapelle ce jeudi 14 septembre, de 9h à 13 h, ce samedi 16 septembre de 14h à 18 h, et ce dimanche 17 septembre de 11h à 18 h.