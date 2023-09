Jodoigne : le Gob inauguré en grande pompe

Les autorités communales et provinciales ont inauguré, ce mercredi 6 septembre 2023, le Gob, espace dédié à la pierre de Gobertange, qui occupe désormais une partie de l’hôtel des Libertés, sur la Grand-Place de Jodoigne. Le Gob est ouvert au public depuis le 8 juillet (notre édition du 7 juillet) mais les vacances en avaient quelque peu retardé l’inauguration. Ce mercredi, les discours ont été nombreux et sont tous allés dans le même sens: les intervenants ont tous loué la volonté et la ténacité du concepteur et président du Gob, Joseph Tordoir, lequel a été applaudi à diverses reprises.