12 millions pour rendre le centre Fedasil de Jodoigne plus digne

Le centre Fedasil de Jodoigne est un centre d’accueil ouvert qui peut accueillir officiellement 260 demandeurs d’asile. Il est installé dans l’ancienne caserne Soldat Dubois, chaussée de Hannut, depuis le mois de mars 2003.

Ce mercredi, le secrétaire d’État Mathieu Michel (MR), en charge de la Régie des bâtiments, y était en visite (lire notre édition d’hier), porteur d’une bonne nouvelle: "Ce centre fait partie des projets dans les plans d’investissement et nous avons fixé un engagement à hauteur de 12 millions€ pour créer 300 places d’accueil dignes de ce nom. Les premières études devraient intervenir en 2024-2025 pour une réalisation terminée d’ici 2030. Bien sûr, ce n’est pas demain, mais c’est un signe fort de la volonté de faire quelque chose pour ces personnes qui méritent un hébergement digne de ce nom".

Les 300 places créées remplaceront les 260 existantes. "Si le site est prévu pour 260 personnes, dans les faits, plus de 450 personnes y résident actuellement dans des conditions qui laissent à désirer, précise le secrétaire d’État. Des modules ont été ajoutés mais on est loin d’avoir un confort acceptable…"

"Accueillir moins, mais mieux"

Et de souligner, parlant au nom du MR, en substance: "Nous disons, il faut accueillir moins, mais mieux. C’est ce que nous voulons faire ici, à Jodoigne, où le centre Fedasil me tient particulièrement à cœur puisque j’habite la commune mais aussi parce que mon papa, Louis, a veillé à ce que ce centre puisse être créé et accueillir des réfugiés qui n’avaient quasiment pas de lieux où aller à l’époque."

"Améliorer la qualité, un devoir d’humanité."

Environ 60 personnes travaillent sur place: travailleurs sociaux, éducateurs, collaborateurs service accueil, infirmières, animateurs… Les demandeurs d’asile bénéficient également d’assistance sociale, juridique et médicale.

La surpopulation dans le centre Fedasil de Jodoigne a des conséquences multiples. Ce mercredi, Mathieu Michel a eu l’occasion d’en parler avec les personnel mais aussi avec les résidents. Tous sont bien d’accord pour constater que la situation est loin d’être idéale. "Au final, avec autant de personnes sur le site, on a une sorte de village en plus dans la commune, poursuit Mathieu Michel. Mais l’accompagnement est insuffisant pour répondre aux différents besoins. Le personnel fait cruellement défaut."

Et quand on évoque le sujet avec les travailleurs, le constat est flagrant. Il manque des personnes qualifiées, les anciens se démotivent et quittent, les nouveaux ne restent pas, face à la charge de travail à accomplir, seuls les irréductibles subsistent, mais à quel prix… "On doit donc soigner la qualité, avant d’accueillir plus de monde, on se doit de réformer ce qui est en place actuellement avec des délais de traitement de dossier plus rapide, davantage de moyens humain pour répondre aux besoins des personnes accueillies, et proposer des infrastructures de qualité", argumente Mathieu Michel.

À Jodoigne, de nombreux modules ont été ajoutés sur le site, avec des personnes aux cultures souvent différentes, complexifiant forcément la vie au quotidien, surtout quand les moyens humains ne suffisent pas pour faire face à la situation et aider à faciliter les échanges au quotidien. Et cela, Mathieu Michel ne le souhaite plus: "Améliorer la qualité de l’accueil, c’est un devoir d’humanité."