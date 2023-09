12 millions pour le centre Fedasil de Jodoigne: "Accueillir moins, mais mieux", souhaite Mathieu Michel (MR).

Depuis la sortie de Nicole de Moor, secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, le débat sur le sort des réfugiés est relancé. En visite au centre Fedasil de Jodoigne qui célèbre ses 20 ans, le Secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la Régie des bâtiments, Mathieu Michel n’est pas venu les mains vides et, surtout, avec un positionnement bien tranché sur la question de l’accueil. "La bonne nouvelle est que nous avons un projet de 12 millions d’euros pour ce centre afin d’y réaliser 300 places d’accueil de qualité. Actuellement, le centre possède 260 places. Dans la réalité, on est bien plus haut avec entre 400 et 450 personnes présentes sur le site. Cela ne va absolument pas. Cela représente une énorme difficulté, bien compliquée à gérer au quotidien. Aujourd’hui, il faut pouvoir le dire, la priorité, c’est la qualité de l’accueil ; c’est même un devoir d’humanité."