Jodoigne : Sophie Trouvé propose de la gym adaptée aux seniors

Elle qui enseigne également la danse à la Scenetic Dance School, chez MD Sport, explique que les techniques douces de gym basées sur la pédagogie Feldenkrais sont adaptées aux personnes de tout âge dans l’amélioration de leur mobilité. Elle y a ajouté le concept Somaviva. En quoi cela consiste-t-il ? "Il s’agit d’une activité spécifique pour les seniors, qui permet de continuer, ou de redécouvrir, comment bouger mieux, comment améliorer les gestes du quotidien, afin de rester mobile, souple et autonome le plus longtemps possible. C’est le premier centre qui va proposer ce nouveau concept en Belgique."

La mobilité des aînés est également à l’ordre du jour au plan de cohésion sociale de Jodoigne. Dominique Evrard, coordinatrice: "Nous proposons des ateliers en ergothérapie visant à la prévention des chutes et accidents. L’objectif est de permettre aux seniors de vivre le plus longtemps possible à domicile. Les premiers essais se sont avérés concluants avec l’ergothérapeute Ophélie Demuynck".

- Le cours de gym douce se déroule le mercredi de 9 h 15 à 10 h 15, et est suivi d’un cours de danse pour les seniors qui se donne de 10 h 30 à 11 h 30. Contact: Sophie Trouvé (0466 34 53 70). - Prochain module d’ergothérapie proposé par le plan de cohésion sociale, les 12 et 14 septembre, de 14h à 15 h 30 (sur inscription). Contact: Dominique Evrard (0477 63 63 74).