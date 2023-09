Jodoigne : les Baladins du Miroir proposent trois jours de fête avec le festival Ô Chapô

Vous l’avez compris, la programmation de ce week-end de fête et de spectacles en pleine nature est multiforme. Le théâtre de rue y aura une belle place puisque le Magic Land Théâtre, la Compagnie Enchantée et la Compagnie 22 présenteront chacune un de leurs spectacles. Sous chapiteau, le Théâtre des 4 Mains de Beauvechain proposera J’ai enlevé Mamie, et Cirk’Idyllique son spectacle Et Après… ? (tous deux pour les enfants dès 6 ou 7 ans). Du cirque aussi, avec Lara Guell (spectacle 99 cm) et le Cirque de la Guirlande dans Lueur. Enfin, il y aura de la danse, avec la compagnie Toque de Tango et le collectif Brut Movement, et de la musique avec Perle, ALEXiE, les Frères Chantier et Daniel Hélin.

Pour que la fête soit gourmande, un bar et une petite restauration sont prévus.

Cécile Pirson, attachée de presse chez les Baladins: "Ce qui nous différencie des autres festivals, c’est que la participation se fait selon la volonté de chacun. Car, au Festival Ô Chapô, on ne paie qu’à la sortie et chacun choisit le montant qu’il souhaite débourser".

À noter encore qu’une balade nature à la découverte du Stampia et de ses habitants est proposée par le GAL Culturalité et qu’une animation "Croquimaton" assurée par Maya Racca débouchera sur une exposition des dessins réalisés. Enfin, est prévu aussi un atelier de sérigraphie pour lequel les visiteurs peuvent amener leurs t-shirts, sacs, nappes et autres tissus aspirant à devenir des œuvres d’art.

Festival Ô Chapô !, du 8 au 10 septembre, au Stampia, chaussée de Charleroi, 97A, à Jodoigne. www.lesbaladinsdumiroir.be