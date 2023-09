Jodoigne : l’institut de la Providence se mobilise pour Cap48

Il leur reste deux ou trois semaines d’entraînement, aux enseignants de l’institut de la Providence, pour être en jambes au profit de la recherche médicale sur l’autisme des enfants et des adolescents. "Nous participons pour la deuxième année au challenge Cap48 de la RTBF, à Trois-Ponts, fin septembre, explique Grégory Vanesse, instituteur de 4e année, qui est à l’origine de l’initiative. On est dans le milieu scolaire, donc les enfants ça nous touche. En plus, on est une bande de sportifs qui apprécient l’ambiance de dingue du challenge. C’est une expérience qu’on vit avec des collègues et qu’on ne vivrait jamais autrement. En plus, on a sympathisé avec d’autres personnes."