Jodoigne: le digital s’ouvre aux étudiants du Cepes

Mais pourquoi de la programmation dès cette rentrée scolaire ? André Grenier, directeur d’administration de l’enseignement provincial: "Il y a une forte demande de programmeurs. Nous avons donc demandé à l’UCLouvain comment envisager cette nouvelle option et avons conclu qu’il serait judicieux, pour retrouver un nouvel essor, de rendre les cours de codage obligatoires dès la première année des humanités".

Cette option programmation est destinée aux élèves qui souhaitent découvrir et se former aux métiers du numérique et de la programmation informatique. Ils y apprendront à coder et à créer des applications tout en se familiarisant avec les dernières technologies. "L’effet est particulièrement bénéfique sur certains élèves, car il favorise l’accrochage scolaire, poursuit André Grenier. Ici, on est dans un domaine qui les intéresse fort souvent."

Pour joindre le geste à la parole, André Grenier pousse la porte du cours de programmation qu’assure Ludovic Lambrechts au Cepes de Jodoigne: "Monsieur Lambrechts applique la ludopédagogie. Lui qui est un passionné d’informatique, répartit ses élèves en équipes. Par le jeu, ils vont à la fois s’amuser et se former aux diverses techniques. En fin de parcours, ils seront à même de créer leur propre jeu."

Car si les élèves ont souvent une connaissance pratique de la technologie, ils n’en comprennent pas toujours les enjeux. Avec cette nouvelle option, les élèves vont apprendre comment la technologie fonctionne de l’intérieur. Cela leur permettra de devenir non seulement des utilisateurs plus compétents, mais également des créateurs de leur avenir.