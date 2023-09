Jodoigne : "J’m ma commune" se penche sur l’énergie

La prochaine soirée est fixée au vendredi 8 septembre à Saint-Jean-Geest et aura pour thème "Énergie et Climat".

"Jodoigne a adopté (NDLR: à l’unanimité) un plan d’action en faveur de l’énergie et du climat (PAEDC). Ce plan prévoit un engagement de réduire d’au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la commune d’ici 2030. Pour y arriver il y a plusieurs objectifs notamment sur l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’augmentation de couverture en énergies renouvelables. Concrètement, il faut agir à différents niveaux et donc aussi au niveau individuel, notamment sur le logement. Le but de la soirée est donc de répondre aux questions concrètes que peuvent se poser les Jodoignois."

Les sujets abordés lors de la soirée seront les économies d’énergie, l’isolation des bâtiments, les audits énergétiques, les systèmes de chauffage, les énergies renouvelables…

"Comment procéder concrètement pour ma maison ? De quelle aide publique puis-je disposer ? Quelles contraintes sur le niveau du PEB dans le futur ? Comment produire de l’énergie renouvelable, à plusieurs, en communauté ? On abordera aussi le sujet du relevé de thermographie aérienne qui a été réalisée en Brabant wallon par l’inBW", indique le groupe J’M.

Pour y répondre, Antoine Watelet, expert de la cellule Climat et Énergie auprès du ministre wallon de l’Énergie, sera présent. Il est spécialisé notamment dans l’efficacité énergétique des bâtiments.

Le débat débutera à 20h mais sera précédé par un moment de rencontre convivial avec apéro dînatoire offert à partir de 18 h. L’adresse: salle Vivre libre, rue de Bronne, 8, à Saint-Jean-Geest.