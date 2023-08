Le Brabant wallon vu du ciel: Jodoigne, la capitale de l'est de la province (vidéo)

Outre la collégiale Saint-Médard et plusieurs autres églises, on trouve à Jodoigne le château Pastur qui abrite l’administration communale, la Grand-Place ou encore le Gob (Centre de la pierre de Gobertange) qui vient d’ouvrir ses portes… Capitale de la Hesbaye brabançonne, entourée de vallées verdoyantes et de terres fertiles, celle qu’on appelle la cité de la Gadale dispose de bien d’autres atouts.

Centre scolaire, carrefour géographique, économique et culturel, Jodoigne a beaucoup à offrir. Enfin, Jodoigne est par ailleurs la seule commune de Wallonie à compter deux « plus beaux villages de Wallonie », Mélin et Saint-Remy-Geest.