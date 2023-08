Jodoigne: du curry pour épicer la kermesse aux moules à Dongelberg

À Dombiez, entendez Dongelberg, on ne fait pas les choses à moitié. Non content de proposer à la carte de sa kermesse des moules nature, à l’air, à l’ardennaise ou au roquefort, le comité des fiesses vient de concocter une nouvelle spécialité: des mollusques au curry. On devine qui en est l’initiateur: Kevin Daoust, président du comité des fiesses de Dombiez et… cuisinier de formation. Et comme tout chef qui se respecte, il a testé sa recette pour mettre sa sauce curry au point: "La difficulté, dit-il, c’est de garder une belle harmonie entre le goût de la moule et celui de la sauce. Cette dernière se doit d’être crémeuse, relevée, épicée, mais ne peut venir empiéter sur le goût inimitable de la moule".