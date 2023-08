Une balade romantique Mélin - Saint-Remy-Geest, ce samedi

La première grande collaboration entre les deux plus beaux villages de Wallonie de l’entité de Jodoigne voit enfin le jour. Mélin et Saint-Remy-Geest se donnent la main pour offrir aux promeneurs une balade romantique de 11 km. Voici un mois, Maryse Vanwelkhenhuysen (Qualité Village Mélin) et Chantal Vaes (Vivre à Saint-Remy) s’étaient montrées discrètes sur le tracé de la balade. Frédéric Jacoby, président de Vivre à Saint-Remy, lève un coin du voile: "Au départ de l’école primaire de Mélin, rue du Rivage, nous prendrons la route par groupe de trente dès 9 h 30. Un départ sera donné toutes les demi-heures. Attention, les chemins peuvent être légèrement chaotiques. Ils ne conviennent donc pas aux personnes à mobilité réduite. Des arrêts sont prévus à hauteur de la fontaine Mahotte et dans la ferme de la conteuse Valérie Bienfaisant. À mi-parcours, il sera possible de se restaurer chez Chantal Vaes, au Moulin des Délices, moyennant son ticket de participation. Au retour, on traversera Saint-Remy-Geest et Mélin. Ce sera l’occasion d’admirer les demeures en pierre de Gobertange."