Jodoigne : 800 personnes attendues ce week-end à Piétrain pour assister aux jeux intervillages

Il fera chaud, au propre comme au figuré, sur le site du Rugby Piétrain, ce samedi 19 et ce dimanche 20 août, à l’occasion de jeux intervillages de Jodoigne nouvelle mouture. On le sait, c’est un nouveau comité, emmené par Kevin Daoust et Axel Nulluy, qui a repris les jeux dont la dernière édition remonte à 2019. Le duo a bien fait les choses, puisqu’il a rendu visite à chacune des douze équipes qui participeront à ces joutes intervillageoises: Dongelberg, Jodoigne-Souveraine, Lathuy, Mélin, Piétrain, Quartier Saint-Lambert, Quartier Soldat Dubois (Fedasil), Quartier-Sud (Saint-Médard), Saint-Jean-Geest, Sainte-Marie-Geest, Saint-Remy-Geest et Zétrud-Lumay.