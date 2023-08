Jodoigne : Dominique Courtois, nouveau président du Rotary Club

Juste avant le Covid, en compagnie de Jean-Pierre Cambier, Dominique Courtois s’est rendu, "à nos frais", dans la région de New Delhi "pour participer à une campagne de vaccination contre la polio. On l’ignore souvent, mais il reste en Inde des foyers de la maladie, même si le pays a été déclaré en 2017 exempt de polio. Le Rotary International a partagé les frais de cette campagne des vaccins buvables avec la Fondation Bill Gates. Jean-Pierre et moi nous sommes allés sur place pour vérifier si tout se passait selon les règles. C’était financièrement une campagne très lourde, puisqu’elle se chiffrait à 4,6 milliards de dollars".

Aujourd’hui, son actualité consiste à mettre sur pied deux activités: l’envoi d’étudiants belges, qui ont entre 15 à 18 ans, dans d’autres parties du monde, afin qu’ils découvrent une autre culture tout en étant des catalyseurs de la paix et de la justice sociale. "Ils sont trois cette année qui ont intégré notre Youth Exchange Program, précise le nouveau président. Ce programme est un peu comparable à l’Erasmus pour les universitaires. Oriane est déjà à Mexico tandis que Mathias se rendra à Canela, au Brésil. Raphaël, lui, est déjà à Torreon, au Mexique. En échange, trois étudiants étrangers résident dans des familles de notre région."

Marche Adeps le 27 août

Ajoutons que le Rotary de Jodoigne organise le dimanche 27 août, au départ de la salle des Rendanges, une marche Adeps sur des distances de 5, 10 et 20 km: "J’espère que le beau temps sera de la partie, et le public nombreux, car nos œuvres sociales en ont bien besoin, termine Dominique Courtois. Je pense notamment aux quelque 130 repas de Noël que nous offrons chaque année aux personnes moins avantagées par la vie."

Infos pour la marche Adeps: 0477 81 53 28, 0475 51 84 53.