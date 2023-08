Opération Été solidaire à Jodoigne: "On boulotte en rigolant et c’est cool"

Certain(e)s se sont présentés légèrement en retard, sans doute habitués au rythme nonchalant des vacances. Mais le mentor du service jeunesse a remis tout de suite l’église au milieu du village. "Vous marcherez d’abord, a-t-il dit, jusqu’au lotissement de l’Ardoisière, le long de la chaussée de Tirlemont. Là, avec l’ASBL Terra, votre mission consistera à dénicher les déchets qui stagnent dans la Gette. Un équipement constitué de bottes prolongées d’une combinaison étanche vous attend."

Pas de quoi inquiéter les "anciens", comme Anthony Vermeulen, 19 ans, qui a déjà participé à l’opération "Été solidaire, je suis partenaire". Lui et son ami Yanni Ben Moussa ont décidé de vivre cette nouvelle aventure de la solidarité ensemble. Leur amitié s’est fondée au football. "On se connaît depuis nos 14 ans, raconte Anthony. On jouait à l’Alliance Huppaytoise. Se faire un peu d’argent de poche durant les vacances, cela nous intéresse. Et puis, on se rend utile."

Rémy Dombrecht enchaîne: "Pour ces quinze jours, ils seront rémunérés à hauteur d’environ 600 €. Nous leur demandons d’être à la fois engagés et flexibles. Les activités, du lundi au vendredi, sont d’ailleurs diverses: après le nettoyage de la Gette, ils iront ces 17 et 18 août sur le site des jeux intervillages, à Piétrain. Là, il s’agira de monter les chapiteaux. Le lundi 21 août, ils les démonteront. Le reste de la semaine sera orienté vers le social, mais d’abord nous tenterons d’éradiquer les plantes invasives le long des cours d’eau. Deux journées sont aussi programmées à Notre Maison, qui héberge des personnes légèrement handicapées, et au home Le Clair Séjour, avec pour objectif de retisser les liens au cours d’activités ludiques. Le dernier jour, il y a du nettoyage au menu."

Bref, ils ne vont pas se tourner les pouces. Les deux filles du groupe sont déjà fort motivées. Yuna Destrebecq, 16 ans, et Mirabelle Modave, 16 ans, ont le sourire aux lèvres. Pour Yuna, c’est aussi une seconde expérience, et ses paroles ont de quoi rassurer Mirabelle. "J’avais bien aimé. On boulotte en rigolant. C’était vraiment cool."