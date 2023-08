Jodoigne: le résidents du Cèdre bleu ont fait la fête à la Fabrique

Il veut parler de Magali, 50 ans, la logopède, et de Marie, 29 ans, l’éducatrice spécialisée en accompagnement psychologique. Chacune, ce jour-là, partageait avec les résidents l’une des grandes tables dressées pour la fête. Quand elles ont apporté ensemble le dessert de Guy – une glace vanille/chocolat surmontée d’une petite bougie -, ce furent des rires et des applaudissements unanimes.

"La reprise, après la crise sanitaire, n’a pas été simple, témoigne Magali. Nos résidents avaient leurs habitudes dans une friterie, mais celle-ci a fermé récemment, si bien nous avons demandé à la brasserie de nous confectionner un repas tous les mois. Ce n’est que l’une de nos activités, car il est primordial, en maison de repos, de varier animations et sorties. Nous veillons, ce n’est qu’un exemple, que chaque fête d’anniversaire ou du calendrier, se prépare ensemble pour la décoration de notre intérieur. Mais le plus important est ailleurs: chaque après-midi, les résidents se retrouvent et s’installent où ils le désirent pour communiquer entre eux."

Cette familiarité, cette façon de parler sans détour en axant les échanges sur le positif, on la ressent à table. Face à Guy, Annette et Arthurine n’ont pas arrêté de plaisanter, en prenant un plaisir non dissimuler à se taquiner gentiment.