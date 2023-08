Brabant wallon Est: huit films projetés en plein air, à découvrir en famille

Le retour du beau temps arrange bien les projets de cinéma de plein air de l’ASBL Culturalité et du Centre culturel du Brabant wallon (CCBW). Cette 12e édition – les précédentes furent un succès – mise sur une programmation familiale, souvent humoristique et assez récente. En résumé: huit films différents dans huit lieux de sept communes de Hesbaye brabançonne, à Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies. Élise Vincke (CCBW): "Cette tournée de cinéma de plein air est devenue en été un rendez-vous incontournable dans l’est du Brabant wallon. L’idée est de ramener de la vie au cœur des villages. C’est grâce aux partenariats avec des associations ou des comités locaux que nous avons pu, par le passé, si bien travailler. Avec eux, en investissant des lieux de vie dans les villages, nous créons du lien".