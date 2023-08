Jodoigne: l’ancienne piscine vandalisée

Voilà plus d’un an que le bassin de natation de Jodoigne a fermé définitivement ses portes. En attendant l’ouverture de la nouvelle piscine sur le site de la Plaine de la Gadale, les Jodoignois sont impatients de pouvoir à nouveau nager. Pendant ce temps-là, les locaux de l’ancien bassin, qui n’appartiennent pas à la Ville mais bien à la Fédération Wallonie-Bruxelles (pour rappel, l’athénée gérait le site qu’elle mettait à disposition de la Ville et d’une association qui veillait à la bonne occupation du site) attendent de connaître leur future affectation, voire leur destruction.