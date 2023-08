Jodoigne: François Guillemart a dit adieu à sa librairie

Ce mirage-là, un temps, François y a cru. Et ses clients avec lui, qui venaient le féliciter de la bonne nouvelle de la reprise. Nous avions d’ailleurs signalé que la librairie du Château était sauvée ( L’avenir du 6 juin). Que s’est-il passé entre-temps ?

"Petit à petit, dit François, je me suis rendu compte que les propositions du repreneur potentiel n’étaient pas acceptables financièrement. Le manque de garanties était évident, si bien que j’ai dû, non sans un pincement au cœur, renoncer au projet. Je l’avais annoncé du reste: le 31 juillet serait le dernier jour d’ouverture. Et puis, comme cela tombait un lundi, je me suis décidé à fermer le samedi 29 juillet. Le bâtiment est du reste mis en vente par l’agence L.A."

Quel sera son avenir à lui ? Domicilié à Piétrain, François est passionné des anciennes machines à vapeur de nos lignes de chemin de fer. Désormais, il pourra donner libre cours à son hobby. "Je suis en train de construire un modèle réduit de locomotive qui pèse 150 kg. J e la ferai rouler à Bruxelles, au parc du Bempt, grâce au club de passionnés de matériel ferroviaire qui y entretient des lignes. Mais d’abord, dans un premier temps, je tenterai de me détacher de la librairie et de souffler à l’étranger. Je projette de m’offrir de courtes vacances à La Réunion. Courtes, car en septembre, en tant que bénévole, j’offrirai mes services au Gob, le nouveau Centre de la pierre de Gobertange. J’ai fait savoir à son directeur, Joseph Tordoir, qu’il pourra compter sur moi."