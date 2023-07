Jodoigne: la Caravane des liens a fait une étape appréciée au quartier Saint-Lambert

Le principe de la Caravane des liens ? "Une guinguette itinérante, poursuit Dominique Evrard. D’habitude, nous faisons cela devant les maisons de repos, mais cette fois, on a décidé d’aller dans un quartier, au 5 rue des Saules. On est donc sur du tout public, et nous avons réalisé un toutes-boîtes dans le quartier Saint-Lambert. Un partenariat a également été conclu avec l’AMO pour des activités avec les jeunes qui ont d’ailleurs fait des crêpes ! On avait donc des familles qui ont participé à l’activité."

Et les retours ? À voir les mines réjouies, ils étaient positifs. "Que ce soit devant les maisons de repos ou dans les quartiers, l’initiative permet aux gens de sortir de leur quotidien ! On a la guinguette, de la musique, des boissons, les gens voient autre chose… Ici, ils étaient une quarantaine, un chiffre à relativiser avec le fait que nous sommes en période de vacances et en journée. Mais les présents eux, avec la caravane des liens, s’évadent de chez eux et se sentent en vacances l’espace de ces deux journées !"

C’est aussi l’occasion de revoir d’autres personnes. Lorsque cela se déroule devant les maisons de repos, les voisins et les familles sont invités. Ici, des gens qui ne prenaient plus la peine de sortir de chez eux retrouvent des voisins de la rue suivante… "On a aussi une autre initiative pour recréer du lien avec Place aux liens, mais c’est une démarche individuelle alors qu’ici, on est bien sur une vision collective. C’est vraiment un outil qui permet de faire sortir les gens de chez eux et les amener à papoter ensemble. Et le souhait est le même pour tous les participants, refaire cela plus souvent !"