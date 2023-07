La grotte de Mélin dans sa nouvelle robe

"Nous voulions fêter la fin des travaux d’aménagement de la grotte de Notre-Dame de Lourdes, poursuit Guy de Montlivault. Après la bénédiction du Père Urbain, nous avons partagé de verre de l’amitié. Des rencontres comme celles-là, où l’on s’attarde avec plaisir autour d’un verre en prenant le temps d’échanger quelques mots entre paroissiens, pourraient se produire plus fréquemment."

Son appel a été entendu par Béatrice Grégoir, l’ancienne secrétaire paroissiale, dont la jolie plume rédige le bulletin mensuel. "Au départ, explique Béatrice Grégoir, c’est Gauthier de Bioley qui avait demandé que la grotte soit réaménagée par les soins des artisans locaux. Le ferronnier d’art Marcel Lahy a remis en état la jolie grille tandis que Michel Delloye pavait l’entrée de la grotte et les deux entrées latérales vers le cimetière. Pour les remercier de ce travail, les deux artisans avaient été invités à notre drink."

Le tout, à la satisfaction de Philippe Anthonissen, président de la Fabrique d’église. "Il faut le reconnaître, admet ce dernier, le parvis de l’église était en perdition. C’était devenu du gravier. La grotte, elle, semblait un peu abandonnée. La rénovation a été financée par l’Association des Œuvres Paroissiales, en collaboration avec la Fabrique d’église. Aujourd’hui, ce lieu emblématique du village est présentable, dans la lignée de la rénovation de la cure, qui date de la première moitié du XVIIIe siècle et a été classée en 1991."

Le Père Urbain Musuil, curé des paroisses de Mélin et Saint-Rémy-Geest, est aux anges. "La grotte et son pourtour ont pris un coup de jeune, conclut-il, et cela me fait autant plaisir qu’aux paroissiens."