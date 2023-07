Élu président de la section MR de Jodoigne, Mathieu Michel a décidé de s’investir pleinement pour sa commune

”97% des votes exprimés. Pour être précis, unanimité moins 2 abstentions sur 88 votants. J’étais le seul candidat. ”

Ravi de la confiance de ses troupes, Mathieu Michel a adressé un message aux membres du comité :

“Je voudrais vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée. Après avoir passé beaucoup de temps à la Province et au Fédéral, je veux aujourd’hui m’investir davantage et légitimement pour notre commune. Jodoigne est le berceau du libéralisme social, celui qui s’adresse à tous de manière libre, responsable et optimiste. […] Nous partageons une magnifique histoire portée par une belle équipe. Derrière Jean-Luc, et avec l’énergie de chacun d’entre vous, nous pouvons aller plus loin et faire encore mieux, j’en suis convaincu. Parce que nous sommes fiers d’être libéral… mais encore plus parce que nous sommes fiers d’être libéral… de Jodoigne ! ”

Voilà qui est donc clair pour la cité de la Gadale, en pleine expansion depuis quelque temps, et qui devraient dans les années à venir devenir un pôle Incontournable pour toute une région qui en a bien besoin.