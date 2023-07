Jodoigne : le Gob, espace dédié à la gobertange, ouvre ses portes

Et de montrer la première vitrine, où trônent les outils (maillets, pics, marteaux…) qu’utilisaient les tailleurs de pierre, ces derniers photographiés en noir et blanc, mais qui ont été imprimés en sépia ou colorisés pour être remis au goût du jour.

"Dure et lourde, faite pour traverser les siècles"

C’est aussi dans cette vitrine que l’on fait une comparaison fondamentale entre trois pierres qui se ressemblent comme des jumelles: la gobertange, le grès lédien et le tuffeau de Linsmeau. Joseph Tordoir: "Quand nous recevrons la visite des écoles, les enfants pourront soulever le tuffeau, puis la gobertange. Ils constateront que la vue peut tromper. La gobertange, dure et lourde, est une pierre faite pour traverser les siècles. Le tuffeau, c’est presque de la dentelle."

Nous voici dans le deuxième espace du Gob. À côté de photos géantes de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles, un écran de deux mètres de long a été monté sur le mur du fond. Sous l’écran, des pierres anciennes qui proviennent de la cathédrale "Elles nous ont été prêtées gratuitement pour vingt ans, éclaire l’historien. Il y a là de magnifiques pièces."

Deux vidéos

Nous nous asseyons sur l’un des tabourets qui permettent de découvrir les deux documentaires vidéo conçus pour le Gob. Le premier, de 22 minutes, présente l’ABC de la gobertange, de la formation aux techniques d’extraction et d’exploitation. Le second, de 9 minutes, évoque la construction de l’hôtel des Libertés. Il débute au moment où la Grand-Place était en feu (1710), ce qui nécessita la reconstruction de l’hôtel en 1733.

Le troisième espace est consacré au patrimoine jodoignois, notamment des vues aériennes des églises ou du centre de la cité de la Gadale.

Joseph Tordoir: "Une grande équipe et des fonds importants ont été nécessaires afin de le Gob voit le jour. Le Tirlemontois Frans Doperé s’est occupé de la datation des pièces. L’ancien échevin Valéry Kalut a été l’intermédiaire entre notre association et la Ville de Jodoigne, qui met une partie du rez-de-chaussée à notre disposition. L’apport financier de la Province du Brabant wallon, soit 75 000 €, a permis de restaurer les lieux comme nous le désirions et de déployer la scénographie que vous avez sous les yeux. Merci à tous."

Centre d’interprétation de la pierre de Gobertange, ou Gob, ouverture ce samedi 8 juillet 2023, à 10 h. Ensuite, du mardi au dimanche, de 10h à 16h (fermé le lundi). Pour tout renseignement: 010 56 09 70.