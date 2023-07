Jodoigne : 230 écoliers initiés à la course à pied

Le dernier mercredi de l’année scolaire est donc la date habituelle pour l’activité. "Avec ce cross, on prépare les élèves pour le cross Adeps qu’ils auront plus tard, dit Carine Goffin. Toutes les écoles communales y participent, cela fait plaisir et on passe vraiment une belle journée, d’autant qu’on a eu droit à un temps sec ! On a veillé à proposer un tracé accessible: 400 mètres pour les plus petits, entre 800 mètres et un kilomètre pour les 1re et 2e années… Tout cela dans un esprit bon enfant puisque tous les enfants ont reçu un prix. On a par contre prévu aux trois premiers un petit podium. Mais sur le bord du parcours, tout le monde est encouragé ! Je suis ravie d’initier ces élèves à la course à pied. Cela leur permet de bouger et si en plus, cela crée des vocations, c’est tant mieux !"