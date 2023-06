Jodoigne : avec le SOL du Bosquet, place à l’harmonie

Ce dossier n’en a pas moins beaucoup de bruit malgré les réunions publiques destinées à lever les inquiétudes. "Les gens ne comprennent en effet pas toujours que tout est possible sur cette zone à bâtir et que le SOL est là pour donner un cadre…"

L’enquête publique a vu arriver 14 courriers types et 6 courriers individuels. "On a évoqué quelques points comme les inondations, la mobilité, les gabarits… Le SOL n’amène aucun risque supplémentaire. Toutes les garanties restent d’application. Le gabarit est sur du standard par rapport à ce qui existe. On a tout au plus les bâtiments près des placettes qui pourront être plus hauts mais avec le dernier étage en recul."

Malgré le SOL, toutes les demandes devront bien entendu faire l’objet des procédures classiques avec l’examen de chaque dossier avant de voir un permis octroyé. "Ici, on est dans un cadre, une vision que l’on veut avoir pour éviter un développement indépendant sur chaque parcelle sans que rien ne s’articule. On recrée donc un ensemble autour du cheminement (la coulée verte), on reconnecte un ensemble. On crée une harmonie."

Pour rappel, en décembre dernier, la CCATM s’était montrée enthousiaste. Pour ses membres, il est essentiel d’avancer avec des projets cohérents et un tel schéma était salué car primordial pour le développement de l’intérêt collectif. Quelques remarques avaient toutefois été formulées, relatives notamment à la gestion du parking.