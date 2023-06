Selon la Ville, la dangerosité du site n’était plus à démontrer puisque deux plongeurs y sont déjà décédés en avril 2019 et en février 2022 ajoutant que la sécurité des citoyens et visiteurs est une priorité pour le bourgmestre.

Après plusieurs réunions et visites sur site – avec la SWDE propriétaire du lieu, un représentant du Gouverneur du Brabant wallon, le gestionnaire de la carrière Duikscentrum Dongelberg vzw, Lifras (Ligue francophone de recherches et d’activités sous-marines), le club de plongée de Jodoigne, la police locale, les pompiers et le Bourgmestre – le site sera à nouveau accessible dès le 1er juillet 2023.

La zone de secours du Brabant wallon a émis une liste de recommandations à respecter pour permettre au site de rouvrir en réduisant un maximum les risques sur place.