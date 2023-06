Jodoigne : 65 423 euros récoltés lors du Relais pour la vie

Six personnes ont assuré les différentes fonctions du comité: Maud Schwashofer, Isabelle Rowet, Daniel Demeester, Brigitte Sablon, Katia Palombo et Florence Thiry. "Il y avait quelques règles que nous souhaitions faire respecter, comme l’interdiction de fumer sur le site, alors que nous étions pourtant à l’extérieur. Cela a été le cas ! C’était vraiment beaucoup de travail et puis il faut souligner le super boulot des ouvriers communaux venus nous aider car nous ne nous en sortions pas avec les tentes SNJ compliquées à monter. Leur aide a été salvatrice."

À l’issue du week-end, les organisateurs se félicitent des nombreux remerciements reçus. "Tant des équipes que des battantes, ça fait plaisir."

Trois cérémonies étaient prévues, celle d’ouverture, celle des bougies et la clôture. Elles ont été réussies. "On avait aussi prévu un flash mob avec la chanson “Born to be alive” qui a tout son sens dans le combat mené par les personnes malades. Il a été réalisé trois fois, chaque fois avec un beau succès et une participation du public qui a joué le jeu !"

Les organisateurs se félicitent aussi de la météo. "Sur le site, nous n’avions aucune structure en dur puisque c’était une prairie. S’il avait plu, cela aurait été une catastrophe, on aurait même probablement dû arrêter… Là, on a bien eu un peu chaud mais c’était mieux ainsi. Et on a même eu les pompiers qui sont venus avec un léger jet d’eau dimanche !"

Quant à l’affluence ? "Sur un site aussi vaste, c’est difficile de quantifier mais on a probablement eu plus de 1 500 personnes."