Le libraire de la Bruyère en a ras-le-bol: "Veut-on qu’on disparaisse ?"

Et de développer ses arguments: "Il y a un traitement inégal entre nous, les libraires, et bpost, qui est subventionné à raison de 125 millions d’euros pour la distribution des journaux. De notre côté, nous devons payer 4 143 € de frais de port par point de vente aux Agences et Messageries de la Presse (AMP), filiale de bpost, pour recevoir nos journaux et magazines. C’est un peu fort, non ?"

Jean-Noël Binet fait partie de Prodipresse, organisme professionnel des libraires-presse indépendants. Que revendique-t-il ? "Une concurrence loyale, répond-il. Afin que le subside de l’État tienne compte la distribution de la presse au numéro en prenant en charge les frais de port des points de vente."

Autre volet de la pétition: les paris sportifs. Jean-Noël Binet: "Il est possible de placer sans limite, en ligne, des paris, mais le ministre Vincent Van Quickenborne impose aux libraires des restrictions. Exemple: ne pas dépasser 250 000 € de paris par an et par point de vente. Nous voulons l’assouplissement de l’arrêté royal du 17 février 2022, qui fixe les contours de l’activité complémentaire des libraires."

Les libraires inscrits auprès de Prodipresse laissent à leurs clients l’opportunité de signer la pétition, ou alors ils la signent sur internet à l’adresse suivante: www.change.org (indiquer Librairie-presse Belgique dans le moteur de recherche).

"Quelque deux mille librairies, sur le territoire belge, termine Jean-Noël Binet, souhaitent poursuivre leurs occupations dans l’égalité vis-à-vis de bpost, et vivre décemment. Depuis ce matin (NDLR, le mercredi 21 juin), j’ai proposé à mes clients de signer la pétition. En une journée, j’ai récolté une petite septantaine de signatures. Mes clients sont unanimes: ils ne souhaitent pas nous voir disparaître."