Jodoigne : ils ont bouclé l’année Solidarcité qui les a aidés à se relancer

Il a donc fallu du courage à ces neuf jeunes – Chelsea Baerten, Maxime Bierlaire, Mattis Hermans, Simon Michel, Jules Persoons, Dylan Standaert, Mercédes Strackx, Marie Tordeur et Lucie Wauters – pour s’engager sur une voie nouvelle, totalement inconnue. Simon Denis et François-Xavier Bridoux, tous deux assistants sociaux à l’AMO, ont encadré ces jeunes d’octobre 2022 à juin 2023.

"Ils étaient dix au départ et neuf à l’arrivée, explique Simon. Au bilan final, François-Xavier et moi sommes très satisfaits de ces 90 % de réussite, car motiver, redonner du sens à sa vie, quand on a 16 ou 20 ans, n’est pas évident. Ils ont dû changer leur fusil d’épaule et accepter certaines contraintes, par exemple arriver à l’heure tout au long de la semaine, et se plier aux tâches imposées. Ce fut fort varié: sensibilisation au racisme, dégagement des berges à la réserve naturelle de Genappe, mais aussi des activités de groupe plus ludiques ou des rencontres, comme celle de l’ancien détenu Serge Thiry, qui nous a parlé de son parcours de vie. Au bout de tout ça, il y a la récompense de ce certificat et une petite bourse à projets de 312 €."

Virginie Leclercq, coordinatrice pédagogique à l’AMO, a évoqué avec les neuf jeunes la meilleure manière d’utiliser cet argent: "Cela leur permettra de développer un atout supplémentaire dans leur vie f uture, dit-elle, que ce soit par l’acquisition d’une imprimante 3D ou par le financement partiel de l’obtention du permis de conduire."

Chelsea Baerten, 18 ans, témoigne: "En octobre de l’an dernier, j’en avais marre de l’école, j’ai tout arrêté. L’AMO m’a permis de reprendre une vie normale et de découvrir plein de choses que je ne connaissais pas. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je suis prête à reprendre des études en septembre." C’est aussi le cas de Mattis Hermans, 16 ans, qui rêve de devenir agent d’éducation: "Le gros plus de cette année, c’est que j’ai appris à gérer mes émotions, à réfléchir avant d’agir. Je me sens plus épanoui, mieux dans ma peau."

L’AMO restera à leur écoute

Ajoutons que l’AMO Jeun’Est a eu la bonne idée de créer une nouvelle fonction: celle d’accompagnatrice des jeunes après leur année citoyenne. Caroline De Coune, assistante en psychologie à l’AMO, assurera ce suivi: "Les jeunes savent qu’ils peuvent compter sur moi, dit-elle. S’ils ont la moindre question, je pourrai les guider dans leurs démarches futures. Il n’y aura donc pas de coupure avec l’AMO."

Pour tout renseignement sur l’AMO Jeun’Est: 010 81 38 17.