Depuis le 1er juillet 2022, la Ville de Jodoigne ne dispose plus de la piscine des Rendanges, construite dans les années 1960 et appartenait à la Communauté française. La vétusté du bâtiment et la hausse des prix de l’énergie en ont eu raison.

Dès 2011, la Ville avait lancé un projet de construction d’une nouvelle piscine sur un terrain exigu proche de l’ancien hall sportif. L’objectif était déjà à l’époque de centraliser les infrastructures sportives. Ce projet était bien avancé au moment de la tempête de 2016 mais la construction n’avait pas encore débuté. Une réflexion a alors été menée pour savoir si ce projet de piscine devait être poursuivi en l’état en parallèle à la construction d’un nouveau hall sportif sur le site du hall Baudouin Ier. Vu les contraintes au niveau des espaces disponibles, la Ville a décidé de déplacer l’ensemble des infrastructures sportives vers un autre site, la plaine de la Gadale, plus vaste et plus adaptée à de nouvelles infrastructures modernes.

Depuis, le chantier du hall sportif est bien avancé. Il devrait être inauguré au premier trimestre 2024. Ce mardi 20 juin, place à la première pierre de la nouvelle piscine qui sera reliée au hall sportif. Deux années de chantier sont prévues.

De nombreux acteurs politiques étaient présents pour l’occasion. Jean-Luc Meurice, bourgmestre de Jodoigne, reconnaît l’investissement conséquent: "Mais c’est un service que l’on devait apporter aux Jodoignois et aux habitants de l’est du Brabant wallon. Rien que dans les environs immédiats, 4 000 élèves fréquentent les écoles. Un tel outil est important. Nous sommes donc heureux et fiers de voir le projet débuter. Je dois souligner l’important travail du président de la RCA, Valéry Kalut, pour veiller au quotidien à la bonne tenue de ce dossier important."

La ministre Valérie De Bue était également présente, remplaçant son collègue Adrien Dolimont, excusé pour l’occasion. Elle aussi a souligné l’importance de cette piscine. La Région apporte une belle enveloppe de 3,5 millions d’euros. Du côté de la Province, Marc Bastin, député en charge du sport, amène lui aussi une enveloppe de 3,5 millions dans le cadre du plan de relance des piscines: "Une évidence pour nous d’avoir cette piscine à Jodoigne, et je lance un appel aux Communes avoisinantes qui vont profiter de l’outil. La mutualisation dans ce dossier doit être importante. Chaque année, la Ville devra supporter un coût de gestion estimé entre 700 000 € et 800 000 €. Il est donc normal que les Communes voisines participent aux frais. D’ici l’inauguration, on en discutera…"

Quant à Mathieu Michel: "À tout malheur il y a une chance… Il faut toujours améliorer les choses et veiller à ne pas avoir peur de l’ambition. Un vrai travail d’équipe a été mené. C’est un excellent outil pour l’est du BW".