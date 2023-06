Jodoigne : un Manitou bien loin du dindon de la farce

Les cinq garçons ont gardé leur côté déjanté, mais Maxime Capelle (batterie), Gilles Dodelet (basse), Nicolas Leboutte (clavier), Simon Jourez (guitare, backing vocals) et Clément Rey (guitare, chant) se font de plus en plus créatifs pour rendre leurs compositions accessibles au plus grand nombre. "Nous avons enregistré le clip de “Pope Rico” ces 10 et 11 juin, explique Clément Rey, chez qui le groupe est basé, à Dongelberg. Et, bien sûr, nous espérons voir ce clip se propulser sur les sphères internationales. Cela avait bien commencé, car la chanson a fait son petit bout de chemin. Elle est passée à diverses reprises sur les ondes américaines et canadiennes. Le clip, lui, devrait être disponible d’ici la fin juin. C’est Francesco Cattari qui l’a réalisé, filmé et monté."

Gilles Dodelet raconte: "Si notre premier clip, enregistré dans un poulailler, se voulait fun et débranché, puisque nous portions tous des masques de dindon, celui que nous venons de terminer est totalement différent. Il raconte une histoire, celle de notre mentor et ingénieur du son Thomas Vanheck, alias Rico, d’où le titre de la chanson. Nous aimerions que le clip soit visible dès cette semaine, car nous sommes invités sur Classic 21 (RTBF) ce mercredi 21 juin, à 22 h."

Clément Rey conclut: "Nous profiterons du second semestre 2023 pour travailler sur l’album qui, on l’espère, pourra être enregistré au premier trimestre 2024. C’est la raison pour laquelle nous avons prévu une mise au vert, dans les Ardennes, au mois de septembre."

Dans le cadre des fêtes de la musique, Manitou sera le 22 juin, à 18 h, au Jardin de l’EDN Bar d’Anderlecht ; le 23 juin, à 21 h, à la Fabrique, à Jodoigne ; et le 24 juin, à 18 h 30, au Jardin Arti’Zik de Braine-l’Alleud.