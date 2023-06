Jodoigne : les échecs ont un goût de victoire avec la création du Chess Club Brabant Est

Philippe Grillmaier, vice-président, enchaîne: "C ette compétition se déroule en quatre rondes, du mois d’avril au mois de juillet, chaque fois le dimanche. Quelque 250 participants s’affrontent. Nous sommes en 5e division, la plus basse, ce qui est logique, puisque nous débutons".

L’un des plus jeunes membres du CCBBE est Lucas Nijs, 17 ans, de Piétrain, en 5e année au Cepes de Jodoigne: "Je joue aux échecs depuis mes 8 an s, dit-il, mais j’ai arrêté vers mes 10 ans et n’ai repris qu’en 2020. J’adore affronter des adversaires plus expérimentés ou plus forts que moi. Si je perds ma partie, j’analyse à quel moment j’ai failli, afin que cela ne se reproduise pas une seconde fois. La courte désillusion se traduit alors par une soif de vaincre à la prochaine partie".

Thierry Dalcq est tout aussi ambitieux que Lucas Nijs: "Nous sommes certes en milieu de classement en ce moment, dans une division qui compte une vingtaine d’équipes, mais il ne faut pas perdre de vue que nous nous lançons à peine. La dernière de nos rondes se déroulera le 2 juillet, mais nous sommes déjà concentrés sur le interclubs qui débuteront en septembre. Nous espérons être alors plus aguerris et avoir plus de possibilités pour monter en division supérieure".

Le Chess Club Brabant Est se réunit tous les mardis soir à la Fabrique, chaussée de Charleroi, 58, à 1370 Jodoigne.

Contact: 0488 28 87 36.