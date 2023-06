Marie-Louise Houart, le nouvelle présidente de Notre Maison

Et Stéphane Gerits d’évoquer les trois décennies de bénévolat durant lesquelles Annie Ledecq a œuvré dans les coulisses, toujours à l’écoute de l’équipe qui encadre Notre Maison.

"Grâce à elle, poursuit Stéphane Gerits, n ous avons été constamment soutenus. Un exemple: c’est grâce à elle et au conseil d’administration que nous avons obtenu des appartements supervisés pour nos pensionnaires. Autre exemple: leur soutien a permis d’agrandir les locaux de la Fourmilière, à la rue de la Bruyère. Il s’agit d’ateliers de jour pour les personnes qui ne sont pas occupées à l’extérieur de Notre Maison. Annie Ledecq, en parfaite entente avec le conseil d’administration, n’a jamais manqué d’être à nos côtés."

Marie-Louise Houart, directrice du CEPES et présidente du CPAS de Jodoigne, a accepté après une longue réflexion de prendre le relais d’Annie Ledecq. "Cela correspond à ma fibre sociale, dit-elle. Depuis dix ans, je fais partie du conseil d’administration de Notre Maison. Je l’ai toujours fait à titre privé, un peu dans le même esprit qu’à Quartier-Sud (NDLR, elle y coordonne les activités du quartier Saint-Médard) . Je sais à quoi m’en tenir et travaillerai dans la continuité. De beaux projets nous attendent fin 2023 et début 2024."

Stéphane Gerits renchérit: "L’objectif est désormais d’agrandir le résidentiel, afin de rendre les espaces de vie, à la chaussée de Tirlemont, plus adaptés à nos résidents. De même, un cabinet médical sera aménagé."

Notre Maison, chaussée de Tirlemont 60, 1370 Jodoigne, 010 81 31 74.