Jodoigne : la première rétrospective consacrée à Jeanne Mercier-Mottoulle

Jocelyne Mottoulle, fille de Jeanne et elle-même artiste: "C’est après une présélection qu’avec mes frères Jean et Vincent nous avons établi un choix définitif. Cette première rétrospective permet d’approcher l’imaginaire mythique et poétique de notre mère."

Remarquable portraitiste privilégiant les tons pastel, Jeanne Mercier-Mottoulle nous plonge dans de douces harmonies qui font chaud au cœur…

Ce 8 juin de 9h à 12 h, ces 10 et 11 juin de 11h à 18 h. Entrée gratuite. Infos: 010 81 15 15.