Jodoigne : la librairie du Château est sauvée

Joie et soulagement chez François Guillemart, à la librairie du Château, place de la Victoire. Lui qui nous avait déclaré devoir fermer sa librairie le 31 mai, faute d’avoir trouvé un repreneur (notre édition du 24 mai), a tenu à nous remercier pour notre article car, dans la foulée, il a trouvé un accord avec les Incourtois Robert Dubois et sa fille Vanessa. "Cela efface les désagréments occasionnés par les différents services qui ne s’attendaient plus à nous approvisionner en journaux et magazines, sourit François. J’aime mieux ça que le vide d’une fermeture."